На политолога Маркова* составлен административный протокол

В отношении политолога Сергея Маркова (внесен в перечень иноагентов в РФ) составлен административный протокол. Информация об этом появилась на официальном сайте Останкинского районного суда Москвы.

Как следует из информации на сайте , Маркова обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд зарегистрировал административный протокол 18 ноября 2025 года. Политологу грозит административный штраф. Сумма может составить от 30 до 50 тысяч рублей.

Политолога, экс-депутата Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина на выборах в 2012 году признали иноагентом в августе. По версии Минюста, Сергей Марков распространял ложные сведения о политике российских властей. В беседе с корреспондентом URA.RU Марков сообщил, что намерен оспорить решение. Он высказал предположение, что причиной включения в перечень могли стать его высказывания относительно президента Азербайджана Ильхама Алиева. При этом Марков подчеркнул свою поддержку политики президента Владимира Путина.