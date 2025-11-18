На политолога Маркова* составлен административный протокол
Политологу грозит административный штраф
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В отношении политолога Сергея Маркова (внесен в перечень иноагентов в РФ) составлен административный протокол. Информация об этом появилась на официальном сайте Останкинского районного суда Москвы.
Как следует из информации на сайте, Маркова обвиняют в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Суд зарегистрировал административный протокол 18 ноября 2025 года. Политологу грозит административный штраф. Сумма может составить от 30 до 50 тысяч рублей.
Политолога, экс-депутата Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина на выборах в 2012 году признали иноагентом в августе. По версии Минюста, Сергей Марков распространял ложные сведения о политике российских властей. В беседе с корреспондентом URA.RU Марков сообщил, что намерен оспорить решение. Он высказал предположение, что причиной включения в перечень могли стать его высказывания относительно президента Азербайджана Ильхама Алиева. При этом Марков подчеркнул свою поддержку политики президента Владимира Путина.
*Сергей Марков признан иноагентом на территории РФ
