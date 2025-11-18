Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Путин дал важное указание по модернизации российского флота

Путин: Россия будет усиливать свои позиции в Арктике
18 ноября 2025 в 17:17
Путин заявил, что Россия будет дальше наращивать возможности ледокольного флота

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия намерена укреплять свои позиции в Арктике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин

«Задачи перед нами без преувеличения исторические. Нужно последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока», — заявил Путин в ходе церемонии закладки на Балтийском заводе нового атомного ледокола «Сталинград». Трансляция мероприятия идет в telegram-канале Кремля. 

Владимир Путин также заверил, что, несмотря на существующие трудности, Россия продолжит увеличивать численность ледокольного флота, способствовать развитию отечественного судостроения и формировать передовые научно-технологические разработки. Он также отметил, что строительство новых ледоколов «Чукотка» и «Ленинград» будет осуществляться по установленному графику.

