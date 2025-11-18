Путин дал важное указание по модернизации российского флота
Путин заявил, что Россия будет дальше наращивать возможности ледокольного флота
Россия намерена укреплять свои позиции в Арктике. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Задачи перед нами без преувеличения исторические. Нужно последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, обеспечить развитие перспективного арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока», — заявил Путин в ходе церемонии закладки на Балтийском заводе нового атомного ледокола «Сталинград». Трансляция мероприятия идет в telegram-канале Кремля.
Владимир Путин также заверил, что, несмотря на существующие трудности, Россия продолжит увеличивать численность ледокольного флота, способствовать развитию отечественного судостроения и формировать передовые научно-технологические разработки. Он также отметил, что строительство новых ледоколов «Чукотка» и «Ленинград» будет осуществляться по установленному графику.
