РЖД испытают новый способ посадки в поезд

Тестирование может быть организовано на направлении в Иваново или Нижний Новгород Фото: Размик Закарян © URA.RU

В начале 2026 года РЖД планируют провести тестирование посадки пассажиров в поезд по биометрическим данным. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.

«Это начало следующего года», — рассказал Колесников про сроки в кулуарах форума «Транспорт России». Его слова передает РИА Новости. По словам замгендиректора, тестирование может быть организовано на направлении в Иваново или Нижний Новгород. Эти маршруты сейчас обслуживаются дирекцией скоростного сообщения.