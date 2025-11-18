Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

РЖД испытают новый способ посадки в поезд

18 ноября 2025 в 16:29
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Тестирование может быть организовано на направлении в Иваново или Нижний Новгород

Тестирование может быть организовано на направлении в Иваново или Нижний Новгород

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В начале 2026 года РЖД планируют провести тестирование посадки пассажиров в поезд по биометрическим данным. Об этом сообщил замгендиректора компании Иван Колесников.

«Это начало следующего года», — рассказал Колесников про сроки в кулуарах форума «Транспорт России». Его слова передает РИА Новости. По словам замгендиректора, тестирование может быть организовано на направлении в Иваново или Нижний Новгород. Эти маршруты сейчас обслуживаются дирекцией скоростного сообщения.

Ранее сообщалось о внедрении в российских многофункциональных центрах (МФЦ) стоек самообслуживания. С их помощью граждане смогут получать услуги без обращения к специалистам и предъявления паспорта. Стойки будут оборудованы цифровым ассистентом и подключены к государственной Единой биометрической системе.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал