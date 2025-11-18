Экс-ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову* крупно оштрафовали
18 ноября 2025 в 16:22
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Пресс-служба столичных судов проинформировала о том, что бывший корреспондент и ведущая «Первого канала» Жанна Агалакова* (признана иноагентом) оштрафована за 30 тыс рублей. Она не соблюдала правила деятельности иноагентов. В реестр иноагентов Агалакова была включена в феврале 2025 года. В прошлом она вела программу «Время», а затем работала корреспондентом «Первого канала» в Париже.
