Экс-ведущую «Первого канала» Жанну Агалакову* крупно оштрафовали

Пресс-служба столичных судов проинформировала о том, что бывший корреспондент и ведущая «Первого канала» Жанна Агалакова* (признана иноагентом) оштрафована за 30 тыс рублей. Она не соблюдала правила деятельности иноагентов. В реестр иноагентов Агалакова была включена в феврале 2025 года. В прошлом она вела программу «Время», а затем работала корреспондентом «Первого канала» в Париже.