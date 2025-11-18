В Минфине рассказали, как ответят на конфискацию Западом российских активов

Силуанов заявил, что РФ ответит Западу теми же мерами, что используются против Москвы Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил представителям СМИ о том, что ведомство разработало проект мер, которые могут быть применены в качестве ответа на недружественные действия западных стран в отношении российских активов. В частности, предполагается использование аналогичных мер в ответ на конфискацию замороженных активов страны.

«Аналогичные. Проект таких мер подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Такой пакет есть в составе наших предложений», — заявил Силуанов. Его слова передает РИА Новости.