Политика

В Минфине рассказали, как ответят на конфискацию Западом российских активов

18 ноября 2025 в 17:27
Силуанов заявил, что РФ ответит Западу теми же мерами, что используются против Москвы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил представителям СМИ о том, что ведомство разработало проект мер, которые могут быть применены в качестве ответа на недружественные действия западных стран в отношении российских активов. В частности, предполагается использование аналогичных мер в ответ на конфискацию замороженных активов страны. 

«Аналогичные. Проект таких мер подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Такой пакет есть в составе наших предложений», — заявил Силуанов. Его слова передает РИА Новости.  

Ранее во время пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин инициировал подготовку обращения к правительству. Планируется, что документ будет рассмотрен на заседании парламента 20 ноября. Цель обращения — выработать и предложить ответные меры на случай конфискации замороженных российских активов. Поводом для такого шага стало письмо главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с официальными предложениями об экспроприации активов.

