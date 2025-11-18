Путин дал разрешение на строительство ледокола «Сталинград»
Путин заявил, что атомный ледокол станет символом силы российского народа
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент РФ Владимир Путин дал разрешение на установку закладной доски нового атомного ледокола «Сталинград». Трансляция церемония прошла в официальном telegram-канале Кремля.
«Уверен, что новый ледокол „Сталинград“ будет достойно носить это гордое имя», — сказал Путин. В ходе церемонии президент заявил, что атомный ледокол станет символом таланта и созидательной силы российского народа.
Ледокол «Сталинград» относится к проекту 22220 — самому масштабному и мощному в мире. Главная задача таких судов — обеспечение круглогодичной навигации в западной части Арктики. Ледоколы проекта 22220 способны преодолевать толстые слои льда, что делает возможным использование морских путей даже в самых суровых климатических условиях.
Закладка ледокола «Сталинград» приурочена к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну. Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре на «Балтийском заводе» в Петербурге заложат новый российский серийный универсальный атомный ледокол «Сталинград».
