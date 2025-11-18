В России приняли федеральный бюджет на 2026 год
18 ноября 2025 в 15:56
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Законопроект о федеральном бюджете на 2026 год, а был одобрен Государственной думой во втором чтении. Также документ распространен на плановый период 2027 и 2028 годов. Окончательное рассмотрение инициативы в третьем чтении намечено на 20 ноября.
