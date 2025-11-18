Ветеран Сталинградской битвы принял участие в закладке атомного ледокола
18 ноября 2025 в 17:12
Фото: © URA.RU
Ветеран Сталинградской битвы принял участие ы церемонии установки закладной доски на строящемся ледоколе. Легендарный боец Великой Отечественной войны пожелал скорейшего спуска на воду российскому судну и поздравил всех причастных к этому мероприятию.
