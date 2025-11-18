В соцсети Илона Маска произошел масштабный сбой
18 ноября 2025 в 17:23
В социальной сети Х наблюдается масштабный технический сбой. Об этом сообщает Downdetector. Согласно данным сайта, прерывистая работа соцсети Илона Маска замечена в нескольких странах.
