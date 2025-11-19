Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

В курганском УМВД назначили начальника управления миграции

Полковник полиции Роман Кокорин возглавил УВМ УМВД по Курганской области
19 ноября 2025 в 12:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Курганский силовик Кокорин стал начальником УВМ УМВД региона (архивное фото)

Курганский силовик Кокорин стал начальником УВМ УМВД региона (архивное фото)

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении по вопросам миграции (УВМ) курганского УМВД появился новый начальник. Им стал полковник Роман Кокорин. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовому ведомству.

«Заместитель начальника курганского УВМ УМВД Кокорин получил повышение. Он официально назначен руководителем управления, занимающегося вопросами миграции», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение на сайте регионального УМВД. «Начальник управления по вопросам миграции. Полковник полиции Кокорин Роман Владимирович», — информирует раздел руководства сайта полиции. До назначения Кокорин являлся заместителем начальника управления на протяжении нескольких лет.

Продолжение после рекламы

Назначение Романа Кокорина на пост начальника управления по вопросам миграции УМВД в Кургане происходит на фоне ряда кадровых изменений в силовых структурах региона. В сентябре полковник полиции Руслан Найда, бывший непосредственным руководителем Кокорина, получил назначение в ЛНР и уехал из региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал