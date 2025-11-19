В курганском УМВД назначили начальника управления миграции

Курганский силовик Кокорин стал начальником УВМ УМВД региона (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении по вопросам миграции (УВМ) курганского УМВД появился новый начальник. Им стал полковник Роман Кокорин. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовому ведомству.

«Заместитель начальника курганского УВМ УМВД Кокорин получил повышение. Он официально назначен руководителем управления, занимающегося вопросами миграции», — рассказали источники.

Информация нашла подтверждение на сайте регионального УМВД. «Начальник управления по вопросам миграции. Полковник полиции Кокорин Роман Владимирович», — информирует раздел руководства сайта полиции. До назначения Кокорин являлся заместителем начальника управления на протяжении нескольких лет.

Продолжение после рекламы