В курганском УМВД назначили начальника управления миграции
Курганский силовик Кокорин стал начальником УВМ УМВД региона
В управлении по вопросам миграции (УВМ) курганского УМВД появился новый начальник. Им стал полковник Роман Кокорин. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к силовому ведомству.
«Заместитель начальника курганского УВМ УМВД Кокорин получил повышение. Он официально назначен руководителем управления, занимающегося вопросами миграции», — рассказали источники.
Информация нашла подтверждение на сайте регионального УМВД. «Начальник управления по вопросам миграции. Полковник полиции Кокорин Роман Владимирович», — информирует раздел руководства сайта полиции. До назначения Кокорин являлся заместителем начальника управления на протяжении нескольких лет.
Назначение Романа Кокорина на пост начальника управления по вопросам миграции УМВД в Кургане происходит на фоне ряда кадровых изменений в силовых структурах региона. В сентябре полковник полиции Руслан Найда, бывший непосредственным руководителем Кокорина, получил назначение в ЛНР и уехал из региона.
