Первоуральский городской суд Свердловской области отправил под стражу 52-летнего Азата Фахретдинова, который взял в заложники сожительницу Ольгу и угрожал взорвать дом гранатой. Свою вину фигурант признал, передает корреспондент URA.RU.

«Суд, выслушав доводы стороны, удовлетворил ходатайство следствия о заключении Азата Фахретдинова под стражу. В следственном изоляторе он пробудет до 17 января 2026 года», — озвучил решение судья.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел вечером 17 ноября. По предварительным данным, пьяный Азат взбушевался и силой стал удерживать Ольгу в квартире. Соседям он заявил, что у него в руках граната. К дому на улице Малышева стянулись спецслужбы.

Силовикам удалось задержать Азата. Выяснилось, что оружия и боеприпасов у него не было. Против мужчины возбудили дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).