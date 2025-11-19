Свердловская семья потеряла сына на СВО и осталась без выплат

Родителям пришлось доказывать родство с погибшим сыном (архивное фото) Фото: Наумов Роман © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) управление соцполитики №5 отказало родителям участника спецоперации на Украине в крупных единовременных выплатах за его гибель на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Учреждением приняты решения об отказе в принятии заявлений в связи с тем, что в свидетельстве о рождении погибшего и документах, удостоверяющих личность заявителей, не совпадают установочные данные, имеются описки в имени матери и отчестве отца», — пояснили в ведомстве. После этого мать солдата обратилась в прокуратуру.