Свердловская семья потеряла сына на СВО и осталась без выплат
Родителям пришлось доказывать родство с погибшим сыном (архивное фото)
Фото: Наумов Роман © URA.RU
В Ревде (Свердловская область) управление соцполитики №5 отказало родителям участника спецоперации на Украине в крупных единовременных выплатах за его гибель на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«Учреждением приняты решения об отказе в принятии заявлений в связи с тем, что в свидетельстве о рождении погибшего и документах, удостоверяющих личность заявителей, не совпадают установочные данные, имеются описки в имени матери и отчестве отца», — пояснили в ведомстве. После этого мать солдата обратилась в прокуратуру.
После проверки правоохранители обратились с иском в суд, потребовав от чиновников признать права родителей на выплаты по 375 тысяч рублей каждому. В ходе заседания были представлены документы, которые доказывают родство солдата с родителями, в связи с чем суд встал на сторону истца.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!