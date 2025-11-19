Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Свердловская семья потеряла сына на СВО и осталась без выплат

19 ноября 2025 в 12:33
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Родителям пришлось доказывать родство с погибшим сыном (архивное фото)

Родителям пришлось доказывать родство с погибшим сыном (архивное фото)

Фото: Наумов Роман © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) управление соцполитики №5 отказало родителям участника спецоперации на Украине в крупных единовременных выплатах за его гибель на фронте. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Учреждением приняты решения об отказе в принятии заявлений в связи с тем, что в свидетельстве о рождении погибшего и документах, удостоверяющих личность заявителей, не совпадают установочные данные, имеются описки в имени матери и отчестве отца», — пояснили в ведомстве. После этого мать солдата обратилась в прокуратуру.

После проверки правоохранители обратились с иском в суд, потребовав от чиновников признать права родителей на выплаты по 375 тысяч рублей каждому. В ходе заседания были представлены документы, которые доказывают родство солдата с родителями, в связи с чем суд встал на сторону истца.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал