В проблемном свердловском городе выбрали мэра

Мэром Режа избрали Евгения Чепчугова
В Реже (Свердловская область) депутаты выбрали нового мэра. За Евгения Чепчугова, который с июля исполнял обязанности главы, проголосовали 16 человек, хотя до последнего сохранялась интрига, поддержат ли депутаты главу. Об итогах заседания URA.RU рассказал один из участников.
«Из 20 депутатов присутствовали 17. За Чепчугова проголосовали 16, один воздержался», — поделился собеседник.
После отставки в марте предыдущего главы Режа Ивана Карташова — ставленника УГМК, представленной на территории предприятием «Сафьяновская медь», в городе сложился политический кризис. Своего человека на месте мэра видел другой влиятельный бизнесмен на территории Алексей Потапенко, владелец предприятия «Реж-Хлеб», также имеющий своих депутатов в думе. Шли долгие переговоры между двумя группами влияния, и Чепчугов стал компромиссной фигурой. Несмотря на то, что он работал в структуре УГМК, Потапенко его также поддерживал. Сам Чепчугов, назначенный в июле губернатором Денисом Паслером врио мэра Режа, не сразу смог выстроить отношения с депутатами. До последнего сохранялась интрига, поддержит ли его дума.
