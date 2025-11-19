В проблемном свердловском городе выбрали мэра

В Реже (Свердловская область) депутаты выбрали нового мэра. За Евгения Чепчугова, который с июля исполнял обязанности главы, проголосовали 16 человек, хотя до последнего сохранялась интрига, поддержат ли депутаты главу. Об итогах заседания URA.RU рассказал один из участников.

После отставки в марте предыдущего главы Режа Ивана Карташова — ставленника УГМК, представленной на территории предприятием «Сафьяновская медь», в городе сложился политический кризис. Своего человека на месте мэра видел другой влиятельный бизнесмен на территории Алексей Потапенко, владелец предприятия «Реж-Хлеб», также имеющий своих депутатов в думе. Шли долгие переговоры между двумя группами влияния, и Чепчугов стал компромиссной фигурой. Несмотря на то, что он работал в структуре УГМК, Потапенко его также поддерживал. Сам Чепчугов, назначенный в июле губернатором Денисом Паслером врио мэра Режа, не сразу смог выстроить отношения с депутатами. До последнего сохранялась интрига, поддержит ли его дума.