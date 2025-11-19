Логотип РИА URA.RU
Общество

Десятки тонн зараженных лимонов и киви завезли в магазины Екатеринбурга

19 ноября 2025 в 10:12
Продукция прошла лабораторные исследования

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбург поступила зараженная партия из 17 тонн иранских киви и 20 тонн турецких лимонов. Несмотря на карантинные объекты, товар допустили к продаже в магазинах города и области, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«По результатам мероприятий фитосанитарного контроля в продукции выявлены карантинные объекты. Тутовая щитовка на киви и красная померанцевая щитовка на лимонах», — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что согласно решению совета ЕАЭС, плоды, зараженные подобными щитовками, допускаются к реализации. Они не представляют опасности для человека, перед употреблением их необходимо тщательно помыть.

