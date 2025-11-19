Десятки тонн зараженных лимонов и киви завезли в магазины Екатеринбурга
Продукция прошла лабораторные исследования
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Екатеринбург поступила зараженная партия из 17 тонн иранских киви и 20 тонн турецких лимонов. Несмотря на карантинные объекты, товар допустили к продаже в магазинах города и области, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«По результатам мероприятий фитосанитарного контроля в продукции выявлены карантинные объекты. Тутовая щитовка на киви и красная померанцевая щитовка на лимонах», — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что согласно решению совета ЕАЭС, плоды, зараженные подобными щитовками, допускаются к реализации. Они не представляют опасности для человека, перед употреблением их необходимо тщательно помыть.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!