Десятки тонн зараженных лимонов и киви завезли в магазины Екатеринбурга

Продукция прошла лабораторные исследования Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбург поступила зараженная партия из 17 тонн иранских киви и 20 тонн турецких лимонов. Несмотря на карантинные объекты, товар допустили к продаже в магазинах города и области, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«По результатам мероприятий фитосанитарного контроля в продукции выявлены карантинные объекты. Тутовая щитовка на киви и красная померанцевая щитовка на лимонах», — пояснили в ведомстве.