Свердловский минздрав готовится к массовым заражениям коронавирусом
Минздрав готовится к перепрофилированию коечного фонда под больных детей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Министерство здравоохранения Свердловской области готовится к росту числа заражений острыми респираторными инфекциями (ОРВИ), в том числе коронавирусом. На случай повышения заболеваемости в эпидсезон ведомство поручило перепрофилировать коечный фонд для больных детей.
«Утвердить порядок госпитализации детей в медицинские организации в период подъема заболеваемости гриппом, пневмонией, острыми респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в эпидемическом сезоне 2025/2026 годов», — говорится в приказе свердловского минздрава. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Также в приказе говорится о возможности перепрофилирования коечного фонда для оказания помощи детям с ОРВИ и гриппом в случае роста заболеваемости в эпидсезон. В регионе на прошлой неделе резко увеличилось число заражений ОРВИ — 25,6 тысячи случаев, это выше показателя предыдущей недели на 34,5%. Чаще всего болеют дети — 61,8% от числа всех заразившихся. В Свердловской области среди инфекционных заболеваний чаще всего встречается риновирус. Также диагностируются вирусы COVID-19, парагрипп, грипп, РС-инфекции и другие.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!