Свердловский минздрав готовится к массовым заражениям коронавирусом

«Утвердить порядок госпитализации детей в медицинские организации в период подъема заболеваемости гриппом, пневмонией, острыми респираторными инфекциями, в том числе новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в эпидемическом сезоне 2025/2026 годов», — говорится в приказе свердловского минздрава. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в приказе говорится о возможности перепрофилирования коечного фонда для оказания помощи детям с ОРВИ и гриппом в случае роста заболеваемости в эпидсезон. В регионе на прошлой неделе резко увеличилось число заражений ОРВИ — 25,6 тысячи случаев, это выше показателя предыдущей недели на 34,5%. Чаще всего болеют дети — 61,8% от числа всех заразившихся. В Свердловской области среди инфекционных заболеваний чаще всего встречается риновирус. Также диагностируются вирусы COVID-19, парагрипп, грипп, РС-инфекции и другие.