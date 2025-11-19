В Екатеринбурге эвакуировали один из крупнейших ТЦ. Видео
В здании ТЦ проводят учения
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Екатеринбурге утром 19 ноября эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк». Люди находятся снаружи до выяснения обстоятельств, рассказал очевидец.
«Из ТЦ „Радуга Парк“ людей эвакуировали», — передает слова собеседника telegram-канал «Злой Екатеринбург». Об эвакуации сообщили по громкоговорителю.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что в торговом центре проводят учения по отработке эвакуации.
