Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Екатеринбурге эвакуировали один из крупнейших ТЦ. Видео

В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Радуга Парк»
19 ноября 2025 в 11:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В здании ТЦ проводят учения

В здании ТЦ проводят учения

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге утром 19 ноября эвакуировали посетителей и работников торгового центра «Радуга Парк». Люди находятся снаружи до выяснения обстоятельств, рассказал очевидец.

«Из ТЦ „Радуга Парк“ людей эвакуировали», — передает слова собеседника telegram-канал «Злой Екатеринбург». Об эвакуации сообщили по громкоговорителю.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Там пояснили, что в торговом центре проводят учения по отработке эвакуации.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал