Екатеринбурженка лишилась 15 млн рублей после звонка, но поняла это через полгода
Пенсионерка отдала все свои накопления
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Екатеринбурге 71-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников, представлявшихся силовиками и бывшей коллегой с завода, и лишилась почти 15 миллионов рублей. Однако о потере она узнала лишь через несколько месяцев, когда прочитала о похожих случаях мошенничества, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.
«Все началось еще в июле, когда на телефон заявительницы поступил звонок якобы от бывшей коллеги — председателя профкома завода, где она проработала много лет. Женщина была уверена, что узнала ее голос. Звонившая сообщила о некой проверке на предприятии, в связи с этим пенсионерке позвонит сотрудник компетентных органов», — пояснили в полиции.
Затем с пенсионеркой связался неизвестный мужчина и заявил, что мошенники завладели ее персональными данными. Чтобы «спасти» сбережения, нужно было закрыть все банковские счета, снять деньги и отправить их на проверку в «ЦБ РФ». По инструкции «сотрудника ФСБ» жертва сняла деньги, ссылаясь на покупку квартиры и инвестиции, а потом передала их курьерам. Позже с ней перестали выходить на связь.
Общая сумма ущерба составила 14 миллионов 681 тысячу рублей. В отделе полиции №15 УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
- Заводчанин19 ноября 2025 12:09А вы говорите, что денег у людей нет. Даже у пенсионеров десятки миллионов есть!