В Первоуральске судят дебошира, который держал заложника и угрожал взорвать дом: онлайн-трансляция

В Первоуральске 19 ноября изберут меру пресечения 52-летнему Азату Фахретдинову, который брал в заложники свою сожительницу и угрожал взорвать дом. Чтобы освободить женщину, силовики брали дом штурмом. URA.RU следит за подробностями резонансной истории в своей онлайн-трансляция.





11:08 ЧП произошло 17 ноября. 52-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, взял в заложницы сожительницу. Это происходило в обычной квартире. Изначально сообщалось, что в жилище есть и ребенок, но информация не подтвердилась. По предварительным данным, дебошир был пьян или под наркотиками.