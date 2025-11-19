Логотип РИА URA.RU
В Первоуральске судят дебошира, который держал заложника и угрожал взорвать дом: онлайн-трансляция

19 ноября 2025 в 11:04
Мужчина угрожал гранатой, которой, по факту, у него не оказалось

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Первоуральске 19 ноября изберут меру пресечения 52-летнему Азату Фахретдинову, который брал в заложники свою сожительницу и угрожал взорвать дом. Чтобы освободить женщину, силовики брали дом штурмом. URA.RU следит за подробностями резонансной истории в своей онлайн-трансляция. 


11:08 ЧП произошло 17 ноября. 52-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом, взял в заложницы сожительницу. Это происходило в обычной квартире. Изначально сообщалось, что в жилище есть и ребенок, но информация не подтвердилась. По предварительным данным, дебошир был пьян или под наркотиками.

11:14 К месту ЧП были стянуты силовики разных ведомств. Людей — около 50 человек — эвакуировали, а сам дом отключили от газа. Пока длилась операция по освобождению заложницы, улица Малышева была перекрыта.

