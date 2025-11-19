Екатеринбуржцы раскрыли, сколько потратят на новогодние подарки и что купят

Чаще всего екатеринбуржцы дарят друг другу сертификаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Екатеринбурга уже планируют бюджет на новогодние подарки и поделились, что хотят на них потратить в среднем около 13 тысяч рублей. Большая часть откажется от очередей в магазинах в пользу онлайн-покупок. Итогами опроса с URA.RU поделились в пресс-службе Avito.

«На подарки в этом году участники опроса планируют потратить около 13000 рублей. Причем мужчины в среднем закладывают бюджет на 25% больше, чем женщины. 36% опрошенных хотели бы уложиться в 5000 рублей. Еще 39% готовы потратить от 5000 до 15000, 18% — от 15000 до 30000», — пояснили там. Бюджет больше этих сумм закладывают лишь 7% респондентов.

У большинства опрошенных активная подготовка к праздникам начинается в декабре. Пик покупок приходится на первые числа месяца (30%), и еще 24% начинают выбирать подарки в середине декабря. В ноябре подарки покупают 29% опрошенных, но есть и те, кто присматривает и покупает их в течение всего года (5%).

