Екатеринбуржцы раскрыли, сколько потратят на новогодние подарки и что купят
Чаще всего екатеринбуржцы дарят друг другу сертификаты
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Жители Екатеринбурга уже планируют бюджет на новогодние подарки и поделились, что хотят на них потратить в среднем около 13 тысяч рублей. Большая часть откажется от очередей в магазинах в пользу онлайн-покупок. Итогами опроса с URA.RU поделились в пресс-службе Avito.
«На подарки в этом году участники опроса планируют потратить около 13000 рублей. Причем мужчины в среднем закладывают бюджет на 25% больше, чем женщины. 36% опрошенных хотели бы уложиться в 5000 рублей. Еще 39% готовы потратить от 5000 до 15000, 18% — от 15000 до 30000», — пояснили там. Бюджет больше этих сумм закладывают лишь 7% респондентов.
У большинства опрошенных активная подготовка к праздникам начинается в декабре. Пик покупок приходится на первые числа месяца (30%), и еще 24% начинают выбирать подарки в середине декабря. В ноябре подарки покупают 29% опрошенных, но есть и те, кто присматривает и покупает их в течение всего года (5%).
Среди популярных подарков — сертификаты (40%), косметика и парфюмерия (36%), сладости (33%). При этом женщины чаще выбирают элементы декора и украшения для дома (30% против 16% у мужчин), а также одежду и аксессуары (28 % против 21 %). Мужчины же чаще покупают электронику и технику (33% против 14% у женщин) или дарят деньги (25% против 19%). Среди молодежи 18–24 лет популярны подарки, сделанные своими руками.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!