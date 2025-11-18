Логотип РИА URA.RU
Политика

«Запутались в трех соснах»: Кремль отреагировал на обвинение Польши в адрес Киева в подрыве ж/д путей

Песков о подрыве ж/д путей в Польше: поляки запутались в трех соснах
18 ноября 2025 в 19:21
Песков добавил, что русофобия в Польше сейчас «процветает»

Песков добавил, что русофобия в Польше сейчас «процветает»

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Примечательно, что Украина снова фигурирует с диверсии на железной дороге в Польше. При этом поляки «запутались в трех соснах», заявил в интервью пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова польского премьер-министра Дональда Туска о причастности украинцев к взрыву путей.

«Поляки запутались в трех соснах и могут столкнуться с серьезными последствиями», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Песков подчеркнул, что Украина снова стала фигурирует в истории с диверсией.

Кроме того, он предложил европейским странам задуматься о роли украинцев в диверсии и напомнил о «северных потоках». Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что Туск покрывал и оправдал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на «северных потоках».

Взрыв на путях произошел на линии Варшава — Люблин в районе Жычина. Пассажирский поезд совершил аварийную остановку в воскресенье, 16 ноября. Машинисту удалось замедлить движение поезда после того, как он заметил повреждение рельсов возле станции в Жычине. Пассажиры были эвакуированы. Туск и ранее не исключил, что повреждение путей могло быть актом саботажа.

