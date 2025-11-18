Песков добавил, что русофобия в Польше сейчас «процветает» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Примечательно, что Украина снова фигурирует с диверсии на железной дороге в Польше. При этом поляки «запутались в трех соснах», заявил в интервью пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова польского премьер-министра Дональда Туска о причастности украинцев к взрыву путей.

«Поляки запутались в трех соснах и могут столкнуться с серьезными последствиями», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Песков подчеркнул, что Украина снова стала фигурирует в истории с диверсией.

Кроме того, он предложил европейским странам задуматься о роли украинцев в диверсии и напомнил о «северных потоках». Также пресс-секретарь российского лидера добавил, что Туск покрывал и оправдал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на «северных потоках».

