Рютте выступил с заявлением после внезапного взрыва в Польше
Генсек НАТО держит ситуацию с взрывом на железнодорожной линии в Украину под контролем
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Генсек НАТО Марк Рютте высказался о взрыве, который повлек за собой повреждение железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину. Он заявил о постоянном диалоге с польскими властями, и подчеркнул необходимость дождаться результатов расследования.
«Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования», — заявил генсек НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.
Инцидент произошел в 16 ноября. В результате взрыва железнодорожная линия получила повреждения, но пострадавших нет.
Неисправность пути заметил машинист пассажирского поезда возле станции в Жычине. Ему удалось замедлить движение поезда, после пассажиры были эвакуированы. Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МВД Польши Марчин Кервиньский уже подтвердили факт произошедшего и назвали его актом саботажа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.