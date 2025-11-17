Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Рютте выступил с заявлением после внезапного взрыва в Польше

Рютте предложил подождать результатов расследования взрыва на ж/д в Польше
17 ноября 2025 в 20:38
Генсек НАТО держит ситуацию с взрывом на железнодорожной линии в Украину под контролем

Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Генсек НАТО Марк Рютте высказался о взрыве, который повлек за собой повреждение железнодорожной линии в Польше, ведущей на Украину. Он заявил о постоянном диалоге с польскими властями, и подчеркнул необходимость дождаться результатов расследования.

«Мы находимся в интенсивном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь мы должны дождаться результатов расследования», — заявил генсек НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе.

Инцидент произошел в 16 ноября. В результате взрыва железнодорожная линия получила повреждения, но пострадавших нет.

Неисправность пути заметил машинист пассажирского поезда возле станции в Жычине. Ему удалось замедлить движение поезда, после пассажиры были эвакуированы. Премьер-министр Польши Дональд Туск и глава МВД Польши Марчин Кервиньский уже подтвердили факт произошедшего и назвали его актом саботажа.

