Металлургический гигант научился предсказывать качество руды

ЕВРАЗ завершил внедрение уникальной системы «Геометаллургия» на Качканарском ГОКе, которая позволила «предсказывать» качество руды на каждом этапе производства. Цифровой проект, реализованный совместно с ГК «Цифра», уже принес первые результаты: увеличение выпуска концентрата и снижение потерь железа. Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗа.

Масштабная цифровая трансформация производства заняла несколько лет. Внедрение технологии позволило создать сквозную систему управления качеством руды — от карьера до обогатительной фабрики.

«Благодаря „Геометаллургии“ нам удалось внедрить сквозное управление качеством руды, добиться усреднения показателей на перегрузочных пунктах, поставки сырья с требуемыми характеристиками и настройки оптимального режима работы фабрики», — подчеркнул вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Особенность качканарской руды заключается в низком содержании полезного компонента — всего 14-16%. «Повысить этот показатель даже на несколько долей процента — значит увеличить экономический эффект», — отметил генеральный директор ГК «Цифра» Михаил Аронсон.

Ключевые изменения затронули организацию работы комбината. Был создан единый центр управления производством, где диспетчеры отслеживают весь процесс на специальных дашбордах. Система автоматически распределяет самосвалы, учитывая качество породы в каждом ковше экскаватора, и строит оптимальные маршруты для минимизации отклонений в качестве сырья.