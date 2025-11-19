От звукорежиссера до начальника в мэрии: что известно о претенденте на пост свердловского министра культуры

Илья Марков рассматривается в качестве одного из кандидатов на пост министра культуры Свердловской области Фото: Илья Московец © URA.RU

Начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Илью Маркова прочат на пост министра культуры Свердловской области вместо покинувшей должность Светланы Учайкиной. Хотя изначально Марков и не планировал связывать свою жизнь с культурой, он добился больших успехов в этой сфере в качестве руководителя. Как развивалась карьера «главного по культуре в столице Урала» — в материале URA.RU.

Биография

Илья Марков признавался в своих соцсетях, что не планировал связывать свою жизнь с культурой. Изначально он хотел быть дипломатом, а также готовился к поступлению в юридический университет. «Фактически я был уже туда зачислен по итогам вступительных экзаменов, но папа сказал: юристов и экономистов много, ты ж вроде увлекаешься музыкой (в то время я работал диск-жокеем в пионерском лагере и сидел за пультом на всех школьных концертах) — иди сходи в консерваторию, там недавно начали учить звукорежиссеров», — писал Марков.

Изначально Илья Марков не планировал связывать свою жизнь с культурой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Так он оказался в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, где с 2000 по 2005 год обучался на факультете звукорежиссуры по специальности «Звукорежиссер концертных площадок, специалист в области электронной музыки». Во время учебы участвовал в семинаре молодых арт-менеджеров «Формирование имиджа некоммерческой организации как фактор успешного арт-бизнеса», его в 2002 году в Екатеринбурге проводил ведущий западный специалист в области менеджмента искусств Джиллиан Хенбери Пул.

Во время учебы Марков устроился звукорежиссером и заведующим постановочной части в Дом актера Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ (Всероссийского театрального общества). В 2006 году большинством голосов членов правления отделения его утвердили в должности зампредседателя по вопросам экономики и маркетинга.

Профессиональное развитие

В июле 2007 года Марков переходит на руководящую должность в концертное объединение «Городской дом музыки», в его состав входят популярные коллективы Екатеринбурга — камерный оркестр В-А-C-H и хор «Доместик». Марков организует разнообразные музыкальные проекты на площадках Екатеринбурга, а также гастрольные проекты, среди них — участие в фестивале духовной музыки в Ватикане и фестивале русской музыки в Ницце (Франция). В апреле 2009 года Маркова приглашали на семинар International Artist Manager Association, который проходил в Люксембурге.

Илья Марков участвует в судьбе крупных культурных проектов Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU

Спустя три года, в июле 2010 года, Илья Марков стал заместителем начальника управления культуры администрации Екатеринбурга. На этой должности он курировал работу всех муниципальных культурно-досуговых учреждений, а также занимался организацией крупнейших городских проектов, таких как День города, День Победы, ледовый городок и другие.

В январе 2012 года Илья Марков возглавил центр культуры «Урал», но участвовать в жизни городских проектов в качестве исполнительного директора не перестал. При новом руководителе в центре проводились различные масштабные мероприятия — чемпионат по бодибилдингу, турнир по бальным танцам, премии и другие.

Назначение на пост начальника управления культуры

В сентябре 2019 года Маркова назначили на пост начальника управления культуры администрации Екатеринбурга. Его кандидатуру в то время мэру Александру Высокинскому предложила экс-начальник управления культуры Татьяна Ярошевская. Сама она после 15 лет руководства ушла на пост исполнительного директора МХАТ имени Горького в Москве.

Маркова рассматривают как вероятного сменщика Светланы Учайкиной (на фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новая должность позволила Маркову внести значительный вклад в развитие культурной жизни Екатеринбурга. При его содействии проводились «Ночь музыки», Дни города, фестиваль «Петрушка Великий», различные мероприятия парка Маяковского, неоднократно запускался ледовый городок.