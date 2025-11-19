«Королева русского шансона» отметит юбилей в Екатеринбурге

В грядущие выходные екатеринбуржцев ждет множество концертов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Звезда шансона Любовь Успенская, которая в начале октября отменила в Екатеринбурге большой «Юбилейный концерт» из-за сломанной руки, все же выступит в столице Урала. Исполнительница жанра «городской романс» выступит 21 ноября. Кроме нее, с концертами приедут Niletto, Александр Розенбаум, «Фактор-2», а также пройдут научные фестивали, вечеринки и ледовое шоу Татьяны Навки. Самые интересные городские события пятницы и выходных — в афише URA.RU.

21 ноября

Концерт группы «Фактор-2» 18+

Легендарная пацанская группа нулевых даст большой сольный концерт в «Руки Вверх! Бар». В 19:30 прозвучат хиты «Скажи, красавица», «Весна» и «Класс, детка, класс». Билеты стоят от 3500 рублей.

Команда DS CREW из Перми отличается своей хореографией Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Концерт DS CREW 0+

Триумфаторы шоу «Новые танцы на ТНТ» выступят во Дворце молодежи. Уникальная хореография Дмитрия Ваганова и новые номера подарят зрителям незабываемые впечатления. Выступление начнется в 19:00, билеты — от 2500 рублей.

Продолжение после рекламы

Концерт Любови Успенской 18+

Отменившая ранее выступление из-за сломанной руки звезда шансона все же устроит уникальный большой «Юбилейный концерт» в кругу близких и друзей. Хиты «Пропадаю я» и «Горький шоколад твоего поцелуя» прозвучат в «Космосе» в 19:00, билеты — от 3000 рублей.

Концерт Horus 16+

В честь 10-летия творческой карьеры исполнитель даст шоу в клубе «Свобода». Начало в 19:00, билеты — от 2680 рублей.

Niletto впервые даст подряд сразу два концерта в Екатеринбурге Фото: Илья Московец © URA.RU

Концерт Niletto 6+

Певец впервые даст концерт в формате 360 градусов в два дня в родном Екатеринбурге. На шоу фанатов ждут круглые сцены, качественный звук, спецэффекты и любимые песни — «Любимка», «Громче города» и другие. Шоу можно увидеть 21 и 22 ноября во Дворце игровых видов спорта в 20:00, билеты — от 3000 рублей.

Спектакль «Синдром срыва» 18+

Обновленную версию спектакля о свободе, творчестве и любви к жизни покажут в креативном кластере «Л52». По сюжету поэт попадает в реабилитационный центр с жесткими правилами, которые противоречат его внутреннему миру. Он пытается их изменить, не понимая, что система создана для таких, как он. Постановку представят в 19:00, билеты — 1000 рублей.

Вечеринка 80-х–90-х «Танцплощадка» 18+

Горожане смогут повеселиться под хиты от Modern Talking до Бритни Спирс, также будут медляки для романтики, беспроигрышная лотерея для тех, кто купил столики. Начало в 23:00 в «Свободе», билеты — от 600 рублей.

На фестивале гости смогут закупиться книгами Фото: Размик Закарян © URA.RU

Индустриально-популярный фестиваль «Другие измерения» 0+

Ученые, блогеры, авторы книг, исследователи городов, издатели и другие соберутся в Верхней Пышме. Программа включает книжную ярмарку, лекции, химическое шоу, выставку и мастер-классы. Фестиваль пройдет в два этапа: научно-популярный (21 ноября с 10:30 до 20:30) и урбанистический форум «Промышленные города Урала» (22 ноября с 10:30 до 19:00). Место проведения — Дворец технического творчества, вход свободный.

Дни дизайна и архитектуры 18+

Посетители смогут побывать на дизайн-выставке мебели, отделочных материалов, освещения и предметов декора, послушать экспертов, посетить мастер-классы и многое другое. Событие пройдет в Уральском центре развития дизайна с 10:00, вход по регистрации бесплатный, на месте — 350 рублей.

Art Platform Fashion Week Ekaterinburg 12+

Гости познакомятся с трендами, побывают на стиль-сессиях, послушают лекции лидеров индустрии. Мероприятие пройдет до 23 ноября включительно на разных площадках города, вход свободный, расписание стоит уточнить в группе организаторов.

Стендап пройдет в центре фотографии «Март» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Литературный стендап 18+

В центре фотографии «Март» московский режиссер и актер Даниил Романов представит четыре произведения: «Иностранка» Сергея Довлатова, рассказ Татьяны Толстой «Соня», «Аристократка» Михаила Зощенко и Captain Morgan Михаила Елизарова. Все они объединены темой «Девочки», где центральным является женский образ. Начало в 19:00, билеты — 400 рублей.

Продолжение после рекламы

Показ документального фильма «Последняя субкультура» 18+

Режиссер Кирилл Ермичев представит фильм о сайкобилли. Эта музыка стала популярным независимым направлением в Европе и Санкт-Петербурге в 1990-х, именно о ней и пойдет речь в картине. Работа над фильмом длилась шесть лет, в нем более 40 участников, включая звезд жанра из Европы и США. Показ пройдет в Музее андеграунда в 19:00, билеты — от 800 рублей.

22 ноября

Ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» 0+

Представление по мотивам повестей Николая Гоголя с участием олимпийских чемпионов представят на «УГМК-Арене». Зрителей ждет уникальная постановка, сочетающая фигурное катание, костюмы, музыку и спецэффекты. В главных ролях олимпийские чемпионы — Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и другие. Шоу покажут дважды — в 13:00 и 17:00, билеты — от 1000 рублей.

Ледовое шоу удивит спецэффектами Фото: предоставлено организаторами

Концерт Сергея Пенкина 12+

Артисту в этом году исполняется 65 лет, но он остается энергичным и продолжает выступать, записывать новые песни и экспериментировать с жанрами. Для нового шоу Пенкин подготовил сценографию и видеоконтент, который напомнит слушателям о разных этапах его творчества. Шоу пройдет в «Космосе» в 19:00, билеты — от 5700 рублей.

Концерт группы «Гудтаймс» 16+

Отцы фитнес-рока выступят в клубе «Свобода» с новым альбомом. Зрителей ждет зажигательное шоу, любимые треки и энергичные танцы. Начало в 19:00, билеты от 2300 рублей.

Концерт группы VUDOO 16+

Коллектив впервые выступит в Екатеринбурге. Фанаты услышат как новые песни, так и популярные, среди которых «Пьяная луна», «Холодный туман», «Дурман», «Красавица» и «Ночка». Концерт пройдет в «Фабрика Event Hall» в 20:00, билеты — от 1600 рублей.

Музыканты устроят концерт при свечах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

«Мировые хиты неоклассики» в исполнении Neo Classic Orchestra 6+

Концерт пройдет в окружении 2025 свечей. В программе — музыка Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Макса Рихтера, Адель, Уитни Хьюстон и других. Начало в 19:00 во Дворце молодежи, билеты — от 2300 рублей.

Вечеринка DVIZH EKB 18+

В честь восьмилетия проекта пройдет тусовка с музыкой и рейвами. Мероприятие пройдет в «Фабрике Event Hall» в 23:30, билеты — от 1200 рублей.

Выставка «Свет во тьме» 12+

В пространстве «Станция вольных почт» пройдет выставка художника Данила Грехтворцова. Экспозиция включает уникальные картины на обожженном старинном дереве с образами святых хранителей. Открытие состоится в 19:00, вход свободный.

Турнир по профессиональному боксу RCC 12+

В Екатеринбурге пройдет крупное боксерское шоу от RCC Boxing Promotions. В главном событии Заур Абдуллаев встретится с Альберто Ролданом, чтобы сразиться за мировой пояс WBA Gold в категории до 63,5 кг. Турнир пройдет в Академии единоборств РМК в 17:00, билеты — от 2000 рублей.

Продолжение после рекламы

Боксеры сразятся за пояс WBA Gold Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фестиваль керамики 4ceramics 0+

Посетители смогут увидеть и купить авторскую керамику со всей России, посетить лекции и встречи с художниками, мастер-классы, купить глину и оборудование для творчества. Фестиваль пройдет в международном центре искусств «Главный проспект» 22 и 23 ноября с 12:00 до 20:00, вход свободный.

Научно-популярный фестиваль «Кстати80» 16+

Ученые и эксперты развеют мифы о науке на Урале, также участников ждут лекции, баттлы, выступление физика с хором и научная ярмарка. Мероприятие проведут в креативном кластере «Л52» с 12:30, вход свободный.

Баттлы DANCE HEAT 0+

На сцене ТРЦ «Карнавал» устроят танцевальные баттлы, флешмоб и мастер-класс от Андрея Морыженкова. Всех желающих ждут на третьем этаже в 13:30, вход свободный.

Цирковое шоу в «Гринвиче» 0+

В торговом центре рядом с кофейней DUO и HI-LIGHT выступят жонглеры, клоуны и дрессированные животные. Кроме этого, зрителей ждут пластический этюд, эквилибр на тростях, шоу с хула-хупами, интерактивы и танцы, бесплатная сладкая вата и фигурные шарики. Начало в 16:00, вход свободный.

В выходные горожан ждут бесплатные выступления цирковых артистов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Камеди-арт вечер 18+

В гастромолле «Главный» устроят мастер-класс по живописи с винным сопровождением, а дополнит это все выступление от импровизаторов — Гоши Лебедева и Артема Гарипова. Начало в 19:30, билеты — от 2200 рублей.

23 ноября

Концерт Александра Розенбаума 12+

Советский и российский певец порадует поклонников своим выступлением в «МТС Live Холл». Концерт начнется в 19:00, в наличии остались лишь билеты за 10 тысяч рублей.

Концерт группы «Буерак» 16+

Команда представит новый альбом в «Фабрике Event Hall», поклонников ждет фирменный юмор и пост-панковый неоромантизм. Концерт начнется в 18:00. Билеты стоят от 2000 рублей.

Концерт Виктора Зинчука 12+

Музыкант представит программу «Неоклассика и не только», в нее вошли шедевры классической музыки в авторской интерпретации и композиции Зинчука. Концерт пройдет во Дворце молодежи в 19:00, билеты — от 1500 рублей.

А еще ждет серия органных концертов Фото: Илья Московец © URA.RU

Концерт группы «Ягода» 6+

Фолк-коллектив, который пишет музыку, вдохновленную русским фольклором, познакомит екатеринбуржцев со своим творчеством. Концерт пройдет в «Свободе» в 19:00, билеты — от 1200 рублей.

Концерт «Орган при свечах» 0+

Органный концерт в окружении свечей в Доме музыки. В воскресенье на сцену выйдет солистка Нижнетагильской филармонии Наталья Воронина и руководитель Свято-Никольского оркестра, скрипачка Анастасия Симонова. Начало в 16:00, билеты — от 1799 рублей.

Мюзикл «Хозяйка медной горы» 12+

К юбилею Павла Бажова в Доме офицеров представят постановку по одному из самых известных сказов писателя. Мюзикл начнется в 15:00, билеты — от 700 рублей.

Продолжение после рекламы

Спектакль «Римские рогоносцы» 18+