Посол в РФ раскрыл, когда заработает генконсульство Индии в Екатеринбурге
В Москве торжественно открыли два генконсульства
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Генеральное консульство Индии в Екатеринбурге начнет свою работу в декабре 2025 года. Об этом рассказал посол Индии в РФ Винай Кумар.
«Административные согласования, назначение сотрудников — все было сделано, и теперь мы можем фактически начать работу этих консульств: уже на следующей неделе в Казани и в следующем месяце в Екатеринбурге», — передает ТАСС слова Кумара.
Торжественное открытие двух генконсульств состоялось 19 ноября в Москве. Помимо Кумара, на мероприятии присутствовали глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и другие.
