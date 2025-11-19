Логотип РИА URA.RU
Посол в РФ раскрыл, когда заработает генконсульство Индии в Екатеринбурге

Генконсульство Индии в Екатеринбурге заработает в декабре 2025 года
19 ноября 2025 в 16:08
В Москве торжественно открыли два генконсульства

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральное консульство Индии в Екатеринбурге начнет свою работу в декабре 2025 года. Об этом рассказал посол Индии в РФ Винай Кумар.

«Административные согласования, назначение сотрудников — все было сделано, и теперь мы можем фактически начать работу этих консульств: уже на следующей неделе в Казани и в следующем месяце в Екатеринбурге», — передает ТАСС слова Кумара.

Торжественное открытие двух генконсульств состоялось 19 ноября в Москве. Помимо Кумара, на мероприятии присутствовали глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, замглавы МИД РФ Андрей Руденко и другие.

