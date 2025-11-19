Свердловчанина наказали за угрозы помощнику прокурора

Верхнепышминский горсуд (Свердловская область) вынес приговор местному жителю Леониду Злодееву, который, будучи пьяным, преградил путь помощнику прокурора возле здания ведомства и начал ей угрожать. За это мужчина отправится на принудительные работы и лишится части зарплаты, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Злодееву назначено наказание в виде восьми месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства», — пояснили. Помимо уголовного дела по двум статьям, которое на него завели, был составлен административный протокол, так как он пришел на оглашение приговора пьяным.

Сам Злодеев отрицал свою вину перед помощником прокурора. Он уверял, что не встречал ее, никого не оскорблял и никому не угрожал, да и вообще был в тот день очень сильно пьян. Результата это не принесло, приговор пока не вступил в законную силу.