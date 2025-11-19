Уралец, напавший на ребенка в шапке с Z, наговорил на новый срок в колонии

Александр Неустроев (внесен в список террористов и экстремистов) заработал срок, сидя в колонии Фото: Илья Московец © URA.RU

Центральный окружной военный суд вынес приговор екатеринбуржцу Александру Неустроеву (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по новому уголовному делу об оправдании терроризма. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

В прениях прокурор попросил для Александра 4,5 года в колонии. С учетом ранее вынесенного приговор, Неустроев столько и получил.

«Вину признаю полностью, чистосердечно раскаиваюсь. Я пересмотрел свое мировоззрение и полностью поддерживаю политику государства и нашего президента. Это преступление — моя самая большая ошибка. Прошу учесть инвалидность и цирроз печени. Прошу отправить меня в колонию-поселение. Из строгого режима, тем более тюрьмы, мне живым не выйти», — сказал Александр в последнем слове. Он признался, что отправлял пожертвования на нужды СВО.

Продолжение после рекламы

Инцидент, за который Неустроева вновь судят, произошел 24 апреля в колонии-поселении. По версии следствия, в присутствии восьми заключенных Александр оправдал теракт в отношении погибших военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке — без судебного следствия. Александр полностью признал свою вину. Ему вменяют ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.

Эпизод, за который Неустроев попал в колонию, произошел 21 апреля 2023 года. Он заносил мебель и увидел мальчика в шапке с Z, и с матом набросился на него. Александр схватил ребенка за руку и стал оскорблять его отца. Мальчик сумел вырваться и убежать домой.

Сначала суд приговорил мужчину к штрафу в семь тысяч рублей. Приговор возмутил общественность: депутаты Госдумы РФ Александр Хинштейн и Дмитрий Кузнецов написали обращения в Генпрокуратуру и МВД России. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов тоже счел приговор слишком мягким. Прокуратура добилась пересмотра дела. В результате суд назначил мужчине три года лишения свободы.