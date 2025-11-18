18 ноября в России начали строить ледокол «Сталинград» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России начали строительство ледокола «Сталинград». Его возведут в рамках проекта 22220 — создателя самых мощных и больших ледоколов в мире. Новое судно будет работать на Северном морском пути. Президент России Владимир Путин, который дал старт строительству, считает, что новый ледокол будет гордо носить свое имя. Ледокольный флот РФ насчитывает множество атомоходов. Самые известные из них — в материале URA.RU.

Ледокол «Ямал» (1992 год)

Сейчас «Ямал» используется и в туристических целях Фото: Pink floyd88 a./wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

«Ямал» был спроектирован для работы в суровых арктических условиях и обладает возможностью двигаться и ломать лед в обоих направлениях. Изначально ледокол не предназначался для перевозки туристов, однако сейчас он успешно используется и в этом качестве. Он рассчитан на преодоление ровного льда предельной толщиной 2,8 метра, с устойчивой скоростью один-два узла. Может ломать лед, двигаясь в обоих направлениях.

Длина судна — 147,9 метра, ширина — 30 метров. Двигатели: два ядерных реактора ОК-900А по 171 МВт, две турбины ТГГ-27,5 ОМ5 с генераторами переменного тока, три гребных электродвигателя. Мощность: 55 МВт (75 000 лошадиных сил) на валах. Судно вмещает 128 пассажиров.

Характеристики ледокола Фото: Инфографика URA.RU

Ледокол «50 лет Победы» (2007 год)

Ранее «50 лет Победы» назывался «Урал» Фото: Kiselev d/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Как и «Ямал», при закладке в 80-х ледокол носил другое название: «Урал». В преддверии спуска на воду в 1993 году его переименовали в «50 лет Победы». Однако достроен и введен в эксплуатацию он был только в 2007 году. Ледокол преодолевает толщину льда до 2,8 метра. Наряду с обеспечением прохода караванов, он используется в качестве арктического круизного судна. На судне есть спортзал, библиотека, бассейн, ресторан и т.д. Он рассчитан на преодоление ровного льда предельной толщиной 2,8 метра.

Длина судна — 159,6 метра, высота — 55 метров. Двигатели: два ядерных реактора ОК-900А по 171 МВт, две главных турбины ТГГ-27,5 ОМ5 постройки 1991 года мощностью 2 x 27 600 kW. Мощность: 55 МВт (75 000 лошадиных сил) на валах. Экипаж изначально был 138 человек, но позже был уменьшен примерно до 100 человек. Ледокол преодолевает толщину льда до 2,8 метра. Пассажировместимость также составляет 128 человек.

Характеристики ледокола Фото: Инфографика URA.RU

«Таймыр» (1989)

«Таймыр» построили в 1989-м Фото: Kiselev d/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

«Таймыр», относящийся к одноименному типу атомных ледоколов, был построен в конце 80-х в Финляндии, однако силовая установка советского производства устанавливалась уже в Ленинграде. Введен в эксплуатацию в 1989 году. За счет мощности в 50 тысяч лошадиных сил «Таймыр» ломает лед толщиной до 1,77 метра при скорости два узла.

Ледокол отличается уменьшенной осадкой, что позволяет ему проводить суда в устья рек, впадающих в Северный ледовитый океан. Длина — 151,8 метра, а ширина — 29,2 метра, высота — 15,2 метра. Двигатели: атомная турбоэлектрическая (два турбогенератора ГТА 6421-ОМ5).

Характеристики ледокола Фото: Инфографика URA.RU

«Вайгач» (1990)

«Вайгач» построили в Финляндии Фото: Dudinka_Apu./wikipedia.org/Общественное достояние

«Вайгач» был предназначен для обслуживания судов, заходящих в устья рек. Он был построен в Финляндии, работы завершались в Ленинграде, ввод в эксплуатацию состоялся в 1990 году. Мощность атомохода «Вайгач» составляет 50 тысяч лошадиных сил, он ломает лед толщиной 1,77 метра при скорости два узла. В основном «Вайгач» используется для сопровождения судов, перевозящих продукцию «Норильского никеля» и также лес и руду из Игарки в Диксон.

Длина — 151,8 метра, ширина — 29,2 метра, высота — 15,2 метра. Двигатель: три винта фиксированного шага с четырьмя съемными лопастями. Автономность плавания: 120 суток.

Характеристики ледокола Фото: Инфографика URA.RU

Контейнеровоз «Севморпуть» (1978)

«Севморпуть» построили в 1988-м в Керчи Фото: Терский берег/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Это единственное в мире судно с атомной силовой установкой, которое предназначается для транспортировки грузов в лихтерах и контейнерах. Толщина льда, которое преодолевает судно, составляет один метр. Помимо Арктики, судно может работать и в теплых морских водах. «Севморпуть» спроектировали в 1978 году в Ленинграде, построили в Керчи и ввели в строй в 1988 году.

Изначально он работал на маршрутах между Одессой и Владивостоком через КНДР и Вьетнам. В 2000-х годах лихтеровоз прекратил работу и был списан. Однако после комплексного переоснащения атомный контейнеровоз вернулся к работе в 2016 году. Сейчас он перевозит грузы по Северному морскому пути между Санкт-Петербургом и Петропавловск-Камчатским. Длина судна — 260,1 метра, ширина — 32,2 метра. Мощность: 29420 кВт (39436 лошадиных сил).

Характеристики контейнеровоза Фото: Инфографика URA.RU





Новые ледоколы в России