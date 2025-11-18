Логотип РИА URA.RU
С актера Деревянко взыскали миллионы после неудачного сотрудничества с криптобизнесменом

Актер Деревянко выплатит 13 миллионов рублей после неудачного криптобизнеса
18 ноября 2025 в 20:57
Павел Деревянко теперь обязан выплатить 13 миллионов рублей

Павел Деревянко теперь обязан выплатить 13 миллионов рублей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

С актера Павла Деревянко взыскали 13 миллионов рублей. Это произошло после его неудачного сотрудничества с криптобизнесменом Григорием Музуляном, сообщили в пресс-службе Измайловского райсуда Москвы.

«Измайловский суд Москвы взыскал с актера Павла Деревянко более 13 миллионов рублей долга», — сообщили РИА Новости в суде. Актер, по данным издания, участвует в судебном разбирательстве из-за долга в 5 миллионов рублей. Истец Сергей Николенко утверждает, что предоставил деньги Деревянко и криптобизнесмену Музуляну, однако они не вернули средства в установленный срок — в июне 2024 года.

Деревянко подал встречный иск, утверждая, что не получал денег от Николенко и просит суд признать договор займа незаключенным. Сначала суд принял сторону актера, но позже кассация отменила это решение и направила дело на пересмотр.

Как пишет издание, Деревянко познакомился с Музуляном несколько лет назад. Музулян представился успешным криптобизнесменом и предложил актеру инвестировать в проект. Деревянко вложил личные средства, а также набрал кредитов в банках на 56 миллионов рублей и передал их Музуляну. Позже тот заставил артиста подписать договоры займа на общую сумму более 150 миллионов рублей, где займодавцем был указан Николенко. После этого Деревянко обратился в правоохранительные органы, и было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Григорий Музулян в настоящее время находится в СИЗО.

