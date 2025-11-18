С актера Деревянко взыскали миллионы после неудачного сотрудничества с криптобизнесменом

Павел Деревянко теперь обязан выплатить 13 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

С актера Павла Деревянко взыскали 13 миллионов рублей. Это произошло после его неудачного сотрудничества с криптобизнесменом Григорием Музуляном, сообщили в пресс-службе Измайловского райсуда Москвы.

«Измайловский суд Москвы взыскал с актера Павла Деревянко более 13 миллионов рублей долга», — сообщили РИА Новости в суде. Актер, по данным издания, участвует в судебном разбирательстве из-за долга в 5 миллионов рублей. Истец Сергей Николенко утверждает, что предоставил деньги Деревянко и криптобизнесмену Музуляну, однако они не вернули средства в установленный срок — в июне 2024 года.

Деревянко подал встречный иск, утверждая, что не получал денег от Николенко и просит суд признать договор займа незаключенным. Сначала суд принял сторону актера, но позже кассация отменила это решение и направила дело на пересмотр.

