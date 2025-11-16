Сенатор Мерфи: Трамп паникует из-за разглашения файлов Эпштейна

Дональд Трамп мог быть связан с преступной группировкой Джеффри Эпштейна, предположил Крис Мерфи Фото: Official White House / Shealah Craighead

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что президент США Дональд Трамп находится в состоянии паники из-за готовящейся публикации файлов финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает американский источник со ссылкой на заявление политика.

«Трамп находится в состоянии паники, поскольку мы приближаемся к моменту, когда эти файлы и вся правда будут обнародованы», — заявил Крис Мерфи для газетыThe Hill. По словам Мерфи, президент США «глубоко обеспокоен» содержанием документов. Сенатор предположил, что Трамп мог быть связан с преступной группировкой, занимавшейся сексуальным насилием над детьми.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала публикацию писем политической манипуляцией. Она заявила, что документы не доказывают нарушений со стороны президента.

Продолжение после рекламы