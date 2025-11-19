Что известно о запрете продажи вейпов в России: когда примут закон и каких регионов он коснется

Первое чтение законопроекта пройдет 19 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Подготовлены поправки к законопроекту о запрете продажи вейпов в России. Этот законопроект уже внесен в Госдуму. При принятии закона запрет начнет действовать в 2026 году. Несколько регионов уже выражали желание ввести запрет в случае, если им будут выданы полномочия. Когда изменения вступят в силу и какие регионы могут первые запретить продажу — в материале URA.RU.

Законопроект о запрете вейпов

Министерство финансов подготовило проект поправок к законопроекту о лицензировании розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Данный законопроект уже внесен в Государственную думу. Поправки дадут возможность региональным властям запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей для них на территории своих субъектов.

Сам законопроект был внесен на рассмотрение в сентябре. Первое чтение запланировано на 19 ноября.

Когда изменения вступят в силу

С 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2031 года региональные власти смогут вводить на своих территориях запрет на розничную продажу электронных сигарет и сопутствующих жидкостей. Для реализации этого запрета субъекту федерации потребуется принять соответствующий законодательный акт.

О введении ограничений необходимо будет информировать Росалкогольтабакконтроль. Он впоследствии обязан опубликовать на официальном сайте перечень регионов, где запрещена продажа электронных сигарет.

Какие регионы могут первыми запретить продажу

Саратовская область

Активно поддерживали запрет продажи электронных сигарет в Саратовской области. Глава региона Роман Бусаргин призывал депутатов областной Думы разработать инициативу о запрете. По словам губернатора, Саратовская область готова ввести полный запрет на продажу, если такие полномочия будут даны региону.

«Мы однозначно поддерживаем полный запрет на продажу этих устройств и ужесточение контроля. Когда речь идет о здоровье детей, не может быть никаких компромиссов <...> Саратовская область готова ввести запрет на реализацию вейпов, если региону предоставят такие полномочия», — заявлял Бусаргин в своем telegram-канале.

Нижегородская область

Нижегородская область может стать первым регионом, в котором будет введен запрет вейпов в качестве эксперимента. Он может длиться с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2030 года. Это следовало из проекта федерального закона.

Власти региона неоднократно сообщали о том, что хотят запретить продажу электронных сигарет. Такую позицию выражал и губернатор Глеб Никитин в июне в своем telegram-канале.

«Мы все говорим о демографии, о здоровье нации. А прямо сейчас даже в школах дети массово травят себя электронными курительными устройствами. Тотально! К сожалению, это реальность», — говорил Никитин. Позже он высказал позицию на совещании в Сарове в августе. Тогда президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.

Республика Дагестан

Тем временем пилотным регионом для введения запрета хотела стать и Республика Дагестан. Глава республики Сергей Меликов обращался в Государственную думу с таким предложением.

«Прошу определить Республику Дагестан в качестве одного из пилотных регионов по введению запрета на розничную продажу данных устройств», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Меликова.

Вологодская область

В Вологодской области планируют бороться с продажей вейпов. Власти хотели бы полностью запретить продажу электронных сигарет. Об этом рассказал глава региона Георгий Филимонов.

