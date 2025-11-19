В Соцфонде объяснили, как пенсионеру получить электронное удостоверение
Пенсионеры могут пользоваться электронным удостоверением на «Госуслугах»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Все российские пенсионеры получают электронное удостоверение автоматически, их можно найти в личном кабинете на «Госуслугах». Об этом сообщили в Социальном фонде России.
«Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений», — говорится в сообщении Соцфонда РФ, их данные передает РИА Новости. Цифровое удостоверение формируется автоматически: у пенсионеров QR-код появился в личном кабинете на «Госуслугах», а тем, кто только получает статус пенсионера, он будет сформирован в течение 10 дней после назначения пенсии.
Получить пластиковое пенсионное удостоверение по-прежнему можно в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. При этом уже выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены.
Глава СФ Сергей Чирков отметил, что введение электронных удостоверений — часть системной работы по созданию единых цифровых профилей льготных категорий граждан. По его словам, QR-коды позволяют легко и быстро подтверждать право на льготы и услуги в разных учреждениях. Чирков также добавил, что в фонде уже успешно работает единый реестр многодетных семей, в который занесены данные более 2,8 миллиона семей. Благодаря реестру учет статуса семей происходит без сбора справок, а электронные удостоверения выдаются через «Госуслуги».
