В Соцфонде объяснили, как пенсионеру получить электронное удостоверение

Пенсионеры могут пользоваться электронным удостоверением на «Госуслугах» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все российские пенсионеры получают электронное удостоверение автоматически, их можно найти в личном кабинете на «Госуслугах». Об этом сообщили в Социальном фонде России.

«Для получения цифрового удостоверения пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений», — говорится в сообщении Соцфонда РФ, их данные передает РИА Новости. Цифровое удостоверение формируется автоматически: у пенсионеров QR-код появился в личном кабинете на «Госуслугах», а тем, кто только получает статус пенсионера, он будет сформирован в течение 10 дней после назначения пенсии.

Получить пластиковое пенсионное удостоверение по-прежнему можно в клиентской службе Соцфонда или МФЦ. При этом уже выданные пластиковые удостоверения остаются действительными и не требуют замены.

