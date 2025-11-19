В ЯНАО наградят лауреатов конкурса «Герои среди нас»

Награждение отличившихся ямальцев пройдет 9 декабря (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Двадцать пять жителей ЯНАО стали победителями регионального конкурса «Герои среди нас» в Год героев. Лауреаты набрали наибольшее число голосов по итогам конкурсных испытаний и онлайн-голосования, рассказали в пресс-службе окружного правительства.

«Больше всего голосов собрали участники номинации „Сила добра“, которую посвятили милосердию и бескорыстному служению — Олеся Торикова, основатель приюта для животных в Губкинском, Наталья Коржакова, основатель волонтерской группы в Муравленко, и Юрий Старыгин, руководитель поискового отряда Тарко-Сале», — сообщили на сайте правительства ЯНАО.

В номинации «На страже правопорядка» победили участковый из Надыма Александр Шульженко, инспектор по делам несовершеннолетних из Тазовского Вера Прохорова и участковый уполномоченный из Белоярска Руслан Абсатдаров. В категории «Гражданская доблесть» большинство голосов получили помощник участкового уполномоченного из Тольки Владислав Бут, волонтер из Салехарда Виктория Собянина, а также оленеводы из Сеяхи Денис Вануйто и Дмитрий Окотэтто.

Как социальную опору округа отметили Нелли Вылко из Яр-Сале, Ульяну Терещенко и Галину Тодорову из Муравленко — они стали победителями номинации «Опора общества». В направлении «Милосердие и профессионализм» лучшими признали хирурга из Надыма Кирилла Морю, фельдшера из Яр-Сале Олесю Салиндер и психолога женской консультации из Тарко-Сале Елену Макарову.

Спасатели Рустам Ахунов (Салехард), Азат Тимканов (Тазовский) и Александр Суханов (Ноябрьск) стали героями номинации «Мужество и честь». В категории «Наставник поколения» жители округа поддержали педагога дополнительного образования из Тазовского Сергея Кунина, специалиста по работе с молодежью из Нового Уренгоя Татьяну Вохменцеву и Аллу Богачеву из Лабытнанги.

В номинации «Служение Отечеству» отмечены ветераны боевых действий Михаил Григорьев из Нового Уренгоя, а также Петр Князев и Владимир Гатаулин из Муравленко. По данным властей, все мероприятия Года героев на Ямале были направлены на поиск и общественное признание людей, проявивших смелость, верность долгу и высокие профессиональные качества.