Общество

На Ямал съехались коренные народы Севера со всей России

В Новом Уренгое стартовал XI молодежный форум «Российский Север»
19 ноября 2025 в 11:17
Форум КМНС проходит на Ямале с 2021 года (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) открылся одиннадцатый молодежный форум коренных малочисленных народов Севера «Российский Север». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В Новый Уренгой приехали 180 молодых лидеров — ученых, этноблогеров и общественников из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — рассказали в telegram-канале «Ямал. Официально». Форум будет проходить четыре дня.

Участники будут обсуждать три кейса вопросов: «Сила традиций», «Энергия развития» и «Путь к единству». Представители КМНС прокачают свои лидерские качества и будут работать над проектами по сохранению культурного наследия.

Форум проходит в ЯНАО с 2021 года. Участники каждый год представляют свои проекты и инициативы на грантовом конкурсе Росмолодежи.

