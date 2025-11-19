На Ямал съехались коренные народы Севера со всей России

Форум КМНС проходит на Ямале с 2021 года (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) открылся одиннадцатый молодежный форум коренных малочисленных народов Севера «Российский Север». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«В Новый Уренгой приехали 180 молодых лидеров — ученых, этноблогеров и общественников из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — рассказали в telegram-канале «Ямал. Официально». Форум будет проходить четыре дня.

Участники будут обсуждать три кейса вопросов: «Сила традиций», «Энергия развития» и «Путь к единству». Представители КМНС прокачают свои лидерские качества и будут работать над проектами по сохранению культурного наследия.

Продолжение после рекламы