«Первый канал» приехал на Ямал снимать шоу о жизни в Арктике

Съемочная группа познавательного тревел-шоу «Жизнь Своих» «Первого канала» начала работу в Салехарде. Телевизионщики прибыли в окружную столицу в преддверии Нового года и уже приступили к съемкам выпуска, посвященного жизни в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Гости уже успели познакомиться с окружной столицей, своими глазами увидели, как наряжают нашего мамонта Митю к Новому году, узнали, как в условиях Арктики удается выращивать свежую зелень, а также понаблюдали за созданием новогодней атмосферы в городе», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Телепередача в ближайшее время выйдет в эфир.