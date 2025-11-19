«Первый канал» приехал на Ямал снимать шоу о жизни в Арктике
Съемочная группа приехала в Салехард (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
Съемочная группа познавательного тревел-шоу «Жизнь Своих» «Первого канала» начала работу в Салехарде. Телевизионщики прибыли в окружную столицу в преддверии Нового года и уже приступили к съемкам выпуска, посвященного жизни в Арктике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Гости уже успели познакомиться с окружной столицей, своими глазами увидели, как наряжают нашего мамонта Митю к Новому году, узнали, как в условиях Арктики удается выращивать свежую зелень, а также понаблюдали за созданием новогодней атмосферы в городе», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Салехарда. Телепередача в ближайшее время выйдет в эфир.
Ранее URA.RU рассказывало, что столицу округа начали украшать к Новому году. В Салехарде установили фигуры белых медведей в центре города.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!