В ЯНАО не будут создавать банк спермы

19 ноября 2025 в 10:35
Для создание криобанка биоматериалов необходим высокотехнологичный подход

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе не будут создавать банк спермы. Для хранения биоматериала и дальнейшего экстракорпорального оплодотворения необходимы узкопрофильные специалисты, сообщили в окружном центре общественного здоровья и медпрофилактики.

«В настоящий момент созднание банка спермы на Ямале не запланировано, так как создание криобанка биоматериалов и проведение в дальнейшем процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) требует специализированного высокотехнологичного подхода и привлечения узкопрофильных специалистов. Такие процедуры обычно реализуется при федеральных Центрах охраны здоровья семьи и репродукции», — рассказали там.

В центре добавили, что власти округа предпринимают все меры, чтобы улучшить качество жизни северян. Поэтому и был анонсирован «Год здоровья», в ходе реализации которого запланирован комплекс мероприятий в сфере здравоохранения.

