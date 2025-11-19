В ЯНАО не будут создавать банк спермы

Для создание криобанка биоматериалов необходим высокотехнологичный подход Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе не будут создавать банк спермы. Для хранения биоматериала и дальнейшего экстракорпорального оплодотворения необходимы узкопрофильные специалисты, сообщили в окружном центре общественного здоровья и медпрофилактики.

«В настоящий момент созднание банка спермы на Ямале не запланировано, так как создание криобанка биоматериалов и проведение в дальнейшем процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) требует специализированного высокотехнологичного подхода и привлечения узкопрофильных специалистов. Такие процедуры обычно реализуется при федеральных Центрах охраны здоровья семьи и репродукции», — рассказали там.