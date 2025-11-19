ЯНАО стал самым некурящим среди регионов УрФО

Ямал демонстрирует самую низкую распространенность курения среди всех регионов УрФО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ямало-ненецкий автономный округ стал самым некурящим среди всех регионов Уральского федерального округа. Всего 11, 1% ямальцев имеют пагубную привычку, сообщили URA.RU в окружном центре здоровья и медпрофилактики.

«По данным Минздрава России, Ямал демонстрирует самую низкую распространенность курения среди всех регионов Уральского федерального округа (11,1%)», — уточнили там.

Так, в связи с международным Днем отказа от курения ямальские медики начали привлекать жителей к здоровому образу жизни. Инициативу открыла Тарко-Салинская больница: специалисты провели акцию «Время развеять дым» среди школьников, объяснив механизмы формирования никотиновой зависимости. Накануне мероприятия были продолжены в Надыме. Сотрудники центральной районной больницы провели встречи с учащимися гимназии, а специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики — со студентами колледжа.

Продолжение после рекламы