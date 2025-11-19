ЯНАО стал самым некурящим среди регионов УрФО
Ямал демонстрирует самую низкую распространенность курения среди всех регионов УрФО
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Ямало-ненецкий автономный округ стал самым некурящим среди всех регионов Уральского федерального округа. Всего 11, 1% ямальцев имеют пагубную привычку, сообщили URA.RU в окружном центре здоровья и медпрофилактики.
«По данным Минздрава России, Ямал демонстрирует самую низкую распространенность курения среди всех регионов Уральского федерального округа (11,1%)», — уточнили там.
Так, в связи с международным Днем отказа от курения ямальские медики начали привлекать жителей к здоровому образу жизни. Инициативу открыла Тарко-Салинская больница: специалисты провели акцию «Время развеять дым» среди школьников, объяснив механизмы формирования никотиновой зависимости. Накануне мероприятия были продолжены в Надыме. Сотрудники центральной районной больницы провели встречи с учащимися гимназии, а специалисты Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики — со студентами колледжа.
«Мы организовали обследование, развеяли мифы о безвредности вейпов, а тем, кто нашел в себе силы отказаться от парения, подарили подарки. Такая работа проводится систематически и уже приносит свои плоды», — добавили представители центра здоровья и медпрофилактики.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!