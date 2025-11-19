На Ямале мусульмане отказывали женщине-журналисту в увольнении
В Новом Уренгое (ЯНАО) суд разбирал конфликт между окружным региональным духовным управлением мусульман и его работницей — редактором газеты «Свет знаний» Гульназ Сабитовой. Организация отказывалась увольнять женщину, игнорируя ее заявление об уходе. Между тем, суд напомнил о том, что принудительный труд в России запрещен Конституцией.
«Иск мотивирован тем, что со 2 июля 2012 Сабитова Гульназ является работником РДУМ ЯНАО, занимая должность главного редактора газеты „Свет знаний“, но в нарушение требований действующего законодательства ответчик уклоняется от рассмотрения заявления об увольнении по собственному желанию, препятствуя увольнению истца и его трудоустройству у другого работодателя», — говорится в решении Новоуренгойского горсуда.
Как следует из материалов дела, заявление об увольнении истца поступило в адрес духовного управления 26 июля 2025, но работодатель его не рассмотрел и вернул «в связи с истечением срока хранения». Ответчик в суд не явился, о своей позиции не заявил.
Суд установил факт прекращения трудовых отношений и напомнил сторонам, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду и выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд в России запрещен.
