На Ямале мусульмане отказывали женщине-журналисту в увольнении

Свою позицию представители мусульманской организации в не высказали (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд разбирал конфликт между окружным региональным духовным управлением мусульман и его работницей — редактором газеты «Свет знаний» Гульназ Сабитовой. Организация отказывалась увольнять женщину, игнорируя ее заявление об уходе. Между тем, суд напомнил о том, что принудительный труд в России запрещен Конституцией.

«Иск мотивирован тем, что со 2 июля 2012 Сабитова Гульназ является работником РДУМ ЯНАО, занимая должность главного редактора газеты „Свет знаний“, но в нарушение требований действующего законодательства ответчик уклоняется от рассмотрения заявления об увольнении по собственному желанию, препятствуя увольнению истца и его трудоустройству у другого работодателя», — говорится в решении Новоуренгойского горсуда.

Как следует из материалов дела, заявление об увольнении истца поступило в адрес духовного управления 26 июля 2025, но работодатель его не рассмотрел и вернул «в связи с истечением срока хранения». Ответчик в суд не явился, о своей позиции не заявил.

