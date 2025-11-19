Российский боец спас товарищей, сбив рюкзаком дрон противника

Российский боец спас товарищей решительным поступком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Боец ВС РФ спас своих товарищей в зоне боевых действий, сбив рюкзаком дрон ВСУ, который залетел в окоп. Об этом рассказал старший стрелок группировки войск «Восток» с позывным Космик.

«Мой товарищ, недолго думая, просто схватил рюкзак и бросил в него [в дрон]. Расстояние было меньше метра между нами. Дрон запутался в рюкзаке — тем самым он спас нам жизнь», — сказал Космик, его слова передает РИА Новости.