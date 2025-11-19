Логотип РИА URA.RU
Россиянам рассказали о неочевидном способе обмана мошенниками

Мошенники стали рассылать ложные документы под видом ФСБ или Роскомнадзора
19 ноября 2025 в 11:06
Мошенники используют официальные эмблемы и шапки документа для обмана, указано в сообщении

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Злоумышленники стали рассылать своим жертвам поддельные документы под видом Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.

«Очередные „официальные документы“, на этот раз от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора, содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, характерные для подделок», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Граждан предупредили, что среди ошибок часто могут встречаться нарушения официального делопроизводства, фальшивые реквизиты и различные неверные наименования этих документов. Помимо этого, мошенники пытаются обмануть, используя якобы официальные эмблемы и шапки документов. А также мошенники могут давить на жертву с помощью угроз штрафов и уголовной ответственности.

Мошенники раньше уже звонили от имени бухгалтеров, выманивая личные данные, и использовали другие схемы — например, выманивали коды подтверждения из СМС у родственников участников СВО. Получив доступ к учетной записи на «Госуслугах», злоумышленники могут совершить ряд противоправных действий.

