Россиянам рассказали о неочевидном способе обмана мошенниками

Мошенники используют официальные эмблемы и шапки документа для обмана, указано в сообщении Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Злоумышленники стали рассылать своим жертвам поддельные документы под видом Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе УБК МВД России.

«Очередные „официальные документы“, на этот раз от Федеральной службы безопасности и Роскомнадзора, содержат грубые формальные, юридические и стилистические ошибки, характерные для подделок», — указано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале.

Граждан предупредили, что среди ошибок часто могут встречаться нарушения официального делопроизводства, фальшивые реквизиты и различные неверные наименования этих документов. Помимо этого, мошенники пытаются обмануть, используя якобы официальные эмблемы и шапки документов. А также мошенники могут давить на жертву с помощью угроз штрафов и уголовной ответственности.

