В свердловском городе пришел новый молодой мэр

В Ачитском округе выбран новый глава

Дмитрий Софронов избран главой Ачитского муниципального округа сроком на пять лет. Он сменил на посту Дмитрия Верзакова. Об этом сообщает источник URA.RU.

«Главой Ачитского муниципального округа избран Софронов Дмитрий Михайлович,» — сообщил источник.

Софронову 37 лет, ранее он не занимался политикой, был директором муниципального учреждения «Служба по работе с населением „Совет“». Как сообщает источник, у Софронова была борьба за место с другим кандидатом, Даниром Фарраховым. «Он местный активист, участник СВО, очень бился, хотел стать мэром,» — говорит источник.

