В свердловском городе пришел новый молодой мэр
В Ачитском округе выбран новый глава
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Дмитрий Софронов избран главой Ачитского муниципального округа сроком на пять лет. Он сменил на посту Дмитрия Верзакова. Об этом сообщает источник URA.RU.
«Главой Ачитского муниципального округа избран Софронов Дмитрий Михайлович,» — сообщил источник.
Софронову 37 лет, ранее он не занимался политикой, был директором муниципального учреждения «Служба по работе с населением „Совет“». Как сообщает источник, у Софронова была борьба за место с другим кандидатом, Даниром Фарраховым. «Он местный активист, участник СВО, очень бился, хотел стать мэром,» — говорит источник.
Ранее 10 лет подряд округом руководил Верзаков. В этом году на выборы он решил не заявляться, хотя его характеризовали как «хорошего хозяйственника». Еще одним кандидатом в мэры в 2025 году был Сергей Пастухов.
