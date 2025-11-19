Логотип РИА URA.RU
В свердловском городе пришел новый молодой мэр

В Ачитском округе Свердловской области выбрали нового главу
19 ноября 2025 в 14:15
В Ачитском округе выбран новый глава

В Ачитском округе выбран новый глава

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дмитрий Софронов избран главой Ачитского муниципального округа сроком на пять лет. Он сменил на посту Дмитрия Верзакова. Об этом сообщает источник URA.RU.

«Главой Ачитского муниципального округа избран Софронов Дмитрий Михайлович,» — сообщил источник. 

Софронову 37 лет, ранее он не занимался политикой, был директором муниципального учреждения «Служба по работе с населением „Совет“». Как сообщает источник, у Софронова была борьба за место с другим кандидатом, Даниром Фарраховым. «Он местный активист, участник СВО, очень бился, хотел стать мэром,» — говорит источник. 

Ранее 10 лет подряд округом руководил Верзаков. В этом году на выборы он решил не заявляться, хотя его характеризовали как «хорошего хозяйственника». Еще одним кандидатом в мэры в 2025 году был Сергей Пастухов. 

