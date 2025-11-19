Екатеринбуржец, напавший на мальчика в шапке с Z, попросил особый порядок в суде

Александр Неустроев (внесен в список экстремистов и террористов) вину признал Фото: Илья Московец © URA.RU

Новое уголовное дело екатеринбуржца Александра Неустроева (внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), осужденного за атаку на ребенка в шапке с буквой Z, будет рассмотрено в особом порядке. Такую просьбу озвучил подсудимый в Центральном окружном военном суде, сказал источник URA.RU.

Инцидент, за который Неустрова вновь судят, произошел 24 апреля в колонии-поселении. По версии следствия, в присутствии восьмерых заключенных Александр оправдал теракт в отношении погибших военкора Владлена Татарского и политолога Дарьи Дугиной. Уголовное дело будет рассмотрено без судебного следствия, Александр полностью признал свою вину.

О том, что он стал фигурантом нового дела, стало известно 18 ноября. Ему вменяют ч. 1 ст. 205.2 УК РФ.

Эпизод, за который Неустроев попал в колонию, произошел 21 апреля 2023 года. Он заносил мебель и увидел мальчика в шапке с Z, и с матом набросился на него. Александр схватил ребенка за руку и стал оскорблять его отца. Мальчик сумел вырваться и убежать домой.