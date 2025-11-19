Силовики накрыли подпольную винодельню в Екатеринбурге. Видео
Продукцию изъяли
Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
В Екатеринбурге на улице Высоцкого оперативники областного УЭБиПК ГУ МВД России накрыли подпольное производство грузинского вина, которое поставлялось в рестораны и кафе города. Об этом рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.
«Кавказские „виноделы“ успели заготовить несколько огромных бочек с саперави и ркацители. После того как вино „созревало“, оно разливалось по канистрам и поставлялось в кафе и рестораны уральской столицы», — написал Чукреев в своем telegram-канале.
Всю продукцию силовики изъяли. На данный момент устанавливается точный объем отгруженного товара в заведения.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!