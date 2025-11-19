В Екатеринбурге на улице Высоцкого оперативники областного УЭБиПК ГУ МВД России накрыли подпольное производство грузинского вина, которое поставлялось в рестораны и кафе города. Об этом рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

«Кавказские „виноделы“ успели заготовить несколько огромных бочек с саперави и ркацители. После того как вино „созревало“, оно разливалось по канистрам и поставлялось в кафе и рестораны уральской столицы», — написал Чукреев в своем telegram-канале.