Силовики накрыли подпольную винодельню в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге выявили подпольное производство грузинского вина
19 ноября 2025 в 14:08
Продукцию изъяли

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Высоцкого оперативники областного УЭБиПК ГУ МВД России накрыли подпольное производство грузинского вина, которое поставлялось в рестораны и кафе города. Об этом рассказал член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

«Кавказские „виноделы“ успели заготовить несколько огромных бочек с саперави и ркацители. После того как вино „созревало“, оно разливалось по канистрам и поставлялось в кафе и рестораны уральской столицы», — написал Чукреев в своем telegram-канале.

Всю продукцию силовики изъяли. На данный момент устанавливается точный объем отгруженного товара в заведения.

