В Екатеринбурге осудили патологоанатома-кришнаита за секс со школьницей

Сергея Окладникова осудили на 12 лет Фото: Размик Закарян © URA.RU

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор патологоанатому-кришнаиту Сергею Окладникову, обвиненному в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Судом Окладников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 131 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в суде.

Как писало URA.RU, Окладников познакомился с девочкой, когда родители ее привели на одну из встреч кришнаитов. Затем она заболела и общение перешло в Telegram. В январе он вывез школьницу в пригород, чтобы провести «обряд женитьбы». Через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг».

