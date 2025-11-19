Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге осудили патологоанатома-кришнаита за секс со школьницей

19 ноября 2025 в 14:36
Сергея Окладникова осудили на 12 лет

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор патологоанатому-кришнаиту Сергею Окладникову, обвиненному в изнасиловании 12-летней девочки. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

«Судом Окладников признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „б“ ч. 4 ст. 131 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказали в суде.

Как писало URA.RU, Окладников познакомился с девочкой, когда родители ее привели на одну из встреч кришнаитов. Затем она заболела и общение перешло в Telegram. В январе он вывез школьницу в пригород, чтобы провести «обряд женитьбы». Через неделю позвал к себе домой, чтобы та «исполнила супружеский долг».

Когда родители узнали об их связи, то обратились в правоохранительные органы. Сам Сергей считал, что у него со школьницей сложились «теплые отношения». Суд отправил его за решетку. Школьница прошла ряд экспертиз, в том числе психиатрическую.

