Общество

Охоту на мигрантов-нелегалов начали в аэропорту Екатеринбурга. Видео

В аэропорту Екатеринбурга открыли пункт миграционного контроля
19 ноября 2025 в 14:38
Пункт миграционного контроля появился в Кольцово

Пункт миграционного контроля появился в Кольцово

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово открыли первый пункт миграционного контроля, проверяющий иностранцев на легальное пребывание. Подобные пункты появились еще в 11 авиагаванях других мегаполисов, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Среди них — московский авиаузел, аэропорты Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и других городов», — подчеркнула она. Пункты также появятся на приграничных ЖД-станциях, около водных и автомобильных пунктов пропуска.

Летом 2025 года в Кольцово установили автоматические кабины для паспортного контроля. Система позволяет автоматически пересекать государственную границу — без участия оператора.

