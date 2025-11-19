Россияне в отпусках предпочитают общаться с коллегами через виртуальных секретарей

В целом за этот год россияне стали подключать секретаря на 10% активнее. Особенно услуга нравится мужчинам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россияне стали активнее пользоваться услугами виртуальных секретарей, особенно эта функция популярна в сезон отпусков. Такой аналитикой поделились в компании «Мегафон», проанализировав работу своего сервиса «Ева».

«Самыми „болтливыми“ стали летние месяцы: секретарь каждого абонента принимал входящие звонки летом на 12% чаще, чем в другие месяцы года, а август стал рекордсменом — на 16% чаще. Вероятно, это можно объяснить сезоном отпусков, когда абоненты избегают телефонного общения, особенно по рабочим вопросам», — объяснили представители компании.

В течение года мода на виртуальных помощников стабильно набирает обороты, отметили собеседники. Так, во втором квартале этого года секретарь отвечала на звонки на 11,5% чаще, а в третьем — на 13% чаще, чем в первом. В целом в 2025 году показатель вырос на 22%.

Продолжение после рекламы