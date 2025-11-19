Студентам из Екатеринбурга вернут деньги за покупку ноутбуков

Льгота будет действовать только на бюджетников-очников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студенты Уральского федерального университета с 1 декабря смогут получить компенсацию за покупку ноутбуков для учебных целей. Главным условием для возврата денег является очное обучение на бюджете, рассказали URA.RU в пресс-службе вуза.

«По поручению и. о. ректора Ильи Обабкова мы проработали вопрос расширения мер помощи студентам. С Союзом студентов определили максимальную стоимость техники, предлагаемой к компенсации, — не более 80 тысяч рублей. Определен и размер выплаты — не менее 10 и не более 20 тысяч рублей», — сказал проректор по воспитательной работе Александр Иванов.