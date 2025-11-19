Польша испугалась России и подняла военные истребители

Истребители Польши поднялись в воздух по тревоге Фото: U.S Air Force / Staff Sgt. Erin Mills

Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух по тревоге. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. По данным ведомства, меры приняты на фоне якобы активности России на Украине.

«В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация», — говорится на странице оперативного командования в соцсети X. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».