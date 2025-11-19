Польша испугалась России и подняла военные истребители
Истребители Польши поднялись в воздух по тревоге
Фото: U.S Air Force / Staff Sgt. Erin Mills
Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух по тревоге. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши. По данным ведомства, меры приняты на фоне якобы активности России на Украине.
«В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация», — говорится на странице оперативного командования в соцсети X. Польские военные утверждают, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами».
В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности. В последнее время польские военные регулярно публикуют сообщения о подобных действиях, подтверждений объективности их тревоги ничем не подкреплена. Минобороны РФ неоднократно подчеркивало, что все полеты российских сил осуществляются в строгом соответствии с международными нормами.
