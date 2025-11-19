Россиянина оштрафовали за старые картинки с сатаной*

Мужчина удалил фотографии, указано в материалах Фото: Илья Московец © URA.RU

Россиянин был оштрафован за публикацию в соцсетях десятилетней давности, в которой были картинки с изображением пентаграмм и сатаны (движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, помимо этого оно включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Это следует из судебных материалов.

«Изображения полицейские обнаружили на личной странице мужчины в социальной сети. На него составили протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации», — указано в материале РИА Новости, которое приводит данные.

Россиянин в суде признал свою вину. Он рассказал, что картинки были размещены в соцсетях около восьми лет назад. На данный момент они удалены.

Продолжение после рекламы

Запрет на пропаганду и публичное демонстрирование символики сатанизма в России вступил в силу после того, как 23 июля Верховный суд по инициативе Генеральной прокуратуры признал Международное движение сатанизма* экстремистской организацией. Ранее в Санкт-Петербурге мужчину арестовали на 12 суток за появление на фестивале косплея с бокалом и книгой, содержавшими сатанинскую символику.