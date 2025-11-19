Родители обвинили сотрудников челябинского детсада в пьянстве на работе

Родители уверяют, что сотрудники детсада регулярно выпивают на рабочем месте (архивное фото) Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

В Кунашакском районе Челябинской области родители обвинили воспитателя и сотрудников детского сада в пьянстве на работе. Видео, на котором показано, как работники выпивают, сняла одна из родительниц. В управлении образования района URA.RU заверили, что воспитателя в числе выпивающих на видео нет, там только обслуживающий персонал и люди со стороны.

«Что у вас согласовано? Согласовано водку пить в садике?» — спрашивает одна из родительниц. «Это везде так», — объясняют женщины, выпивающие за столом. Диалог снят на видео, которое размещено в telegram-канале «31 канала».

Автора видео попросили никуда его не отправлять и не обращаться с жалобами, напомнив, что в детский сад ходят ее дети. «Сказали, что у вас сын на СВО. И вот пускай оттуда живым не вернется. Как такое можно говорить?» — задается вопросом женщина.

В день, когда было снято видео, группу детского сада закрыли для празднования юбилея. Дети остались дома. Родители же уверяют, что это не первый случай пьянства. До этого с бутылкой водки видео работника котельной, обогревающей детский сад. Сам сотрудник заявил, что пил после смены. Родители написали заявление в прокуратуру.